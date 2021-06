Vom 22. bis 31. Juli fährt die Jugend St. Peter und Paul Oesede nach Loxstedt zum Zeltlager. (Archivbild)

Bastian Rabeneck

Georgsmarienhütte. In den ersten zehn Tagen der Sommerferien ist bei der katholischen Jugend St. Peter und Paul Oesede volles Zeltlagerprogramm angesagt: Am 22. Juli geht es nach Loxstedt im Landkreis Cuxhaven.

In Zelten schlafen, am Lagerfeuer sitzen, Stationsläufe, Turniere und Shows warten auf die Teilnehmer, heißt es in einer Pressemitteilung der katholischen Jugend. Die Jungen und Mädchen werden in gleichaltrige feste Gruppen eingeteilt, die