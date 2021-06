Heinz Rudolf Kunze spielt im Sommer zwei Konzerte auf der Waldbühne Kloster Oesede in Georgsmarienhütte.

dpa/Jörg Carstensen

Georgsmarienhütte. Bis zu 15 Veranstaltungen von Konzerten, Kunstprojekten bis zu Ausstellungen stehen in Georgsmarienhütte von Ende Juni bis Anfang September auf dem Kalender. Die Programmmacher wollen in den knapp drei Monaten für „einen regelrechten Kulturrausch“ in GMHütte sorgen.

Am Wochenende gibt erst einmal der Verein „Hütte rockt“ mit drei Szene-Acts, darunter als Headliner die Hamburger Heavy-Metal-Band Das Pack, „Halbgas“ auf dem Parkplatz Potthoffs Feld. Dort lockt ab übernächster Woche auch das&nbs