Autofahrerin flieht nach Unfall auf der B68 in Georgsmarienhütte

Die Polizei sucht die Verursacherin eines Unfalls, der auf der B68 in Georgsmarienhütte passiert ist (Symbolfoto).

Gert Westdörp

Georgsmarienhütte. Am Donnerstagmorgen ist eine Autofahrerin nach einem Unfall auf der B68 (Bielefelder Straße) in Georgsmarienhütte geflohen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Frau fuhr nach Polizeiangaben gegen 7.30 Uhr auf der Bielefelder Straße von Kloster Oesede aus in Richtung Bundesstraße. In Höhe der Einmündung übersah sie einen 24-jährigen Autofahrer, der in Richtung des Kreisverkehrs Alte Rothenfelde