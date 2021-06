Der Prozess gegen zwei mutmaßliche Einbrecher aus Georgsmarienhütte musste ausgesetzt werden.

dpa/Silas Stein

Georgsmarienhütte. Zwei in Georgsmarienhütte wohnende Männer sind wegen Einbruchs in zwei Fällen angeklagt. Doch gleich am ersten Verhandlungstag hieß es: Außer Spesen nichts gewesen. Grund war der fehlende Ton in einem Überwachungsvideo.

Einem 41-Jährigen und einem 36-Jährigen wird vorgeworfen, am 21. November 19 in Osnabrück-Sutthausen in ein Einfamilienhaus eingebrochen zu sein. Laut Anklage haben sie dabei den Urlaub des dort wohnenden Ehepaares genutzt und ein Fenster i