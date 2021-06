Im August 2015 gab es schon einmal ein Konzert auf dem Parkplatz Potthoffs Feld: Damals spielten dort De Hoehner. (Archivfoto)

Thomas Osterfeld

Georgsmarienhütte. Da war selbst die Stadt völlig überrascht: Am Donnerstag postete der Veranstalter des Holi-Festivals auf Facebook, dass dieses in einem Monat wieder im Oeseder Zentrum steigt. Doch das Open-Air findet gar nicht statt. Dafür gibt es aber am zweiten Juni-Wochenende gleich zwei größere Live-Termine in Georgsmarienhütte und Bad Iburg.

Nach den Gastro-Öffnungen und der Chance, dass Diskos wieder aufmachen, gibt es jetzt auch im Veranstaltungsbereich die ersten größeren Events. Der Südkreis ist hier ganz vorne mit dabei, und dies gleich in zweifacher Hinsicht: Am Samstag,