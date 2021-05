In GMHütte sind nach dem Apfelbäumchen weitere Lokale startklar

Setzen insbesondere auf den Charme des Biergartens: Die Pächter Franka König (links) und Marius Riemann (rechts) des neu eröffneten Apfelbäumchens mit ihrem Service-Team.

Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte. Die Temperaturen steigen, und es greifen infolge der sinkenden Inzidenzen weitere Lockerungen bei den Corona-Auflagen: Besser könnten die Voraussetzungen für die Gastro-Betreiber, die noch nicht die Außentische rausgestellt haben, nicht sein.

So waren am Wochenende auch bei der Eröffnung des Apfelbäumchens am Kasinopark alle Tische belegt. „Das Wetter scheint uns mit dem Termin recht zu geben“, freuten sich die neuen Pächter Franka König und Marius Riemann. Sie setzen nach den