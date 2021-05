Auf dem direkten Parkplatzbereich hinter dem Rathaus bleiben die Maskenpflicht-Schilder.

Archiv/Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte . Seit Anfang Dezember ist in der Region die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum vom Land sowie von den Allgemeinverfügungen des Landkreises erweitert worden. Durch die zuletzt stark rückläufigen Zahlen haben sich die Auflagen aber geändert. Was gilt jetzt in Georgsmarienhütte?

Ein Überblick über die derzeit geltenden Regelungen und ihre Auswirkungen: Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in Paragraf 3 der Niedersächsischen Corona-Verordnung geregelt. Darin heißt es, dass jede Person in geschlossenen Räumen,