Kein Gütetermin am Dienstag: Ein Schwerbehinderter hat die Klage beim Arbeitsgericht kurzfristig zurückgezogen. Der Mann aus Bayern wollte einen Diskriminierungsanspruch gegen die Gemeinde Hagen geltend machen. (Symbolfoto)

David Ebener/Symbolfoto

Hagen . Der Termin versprach Spannung: Ein schwerbehinderter Bewerber aus Bayern, der sich in Hagen als Fachdienstleiter Ordnungsdienst beworben hatte, wollte eine Entschädigung von der Gemeinde, da er nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Doch der Gerichtstermin kommt nicht zustande.

So schnell kann es auch in Rechtsstreitigkeiten manchmal gehen: Am Donnerstagvormittag hat das Arbeitsgericht Osnabrück eine Pressemitteilung zu einem Termin am kommenden Dienstag verschickt. Gemeinde versäumte Einladung zum Vorstellun