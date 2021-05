Arbeitsunfall bei Riemann in Georgsmarienhütte: Menschliche und technische Fehler?

Am Montag starb ein Mann bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände der Firma Riemann Werkzeugbau in Georgsmarienhütte.

TV7News/Festim Beqiri

Georgsmarienhütte. Nach dem tödlichen Unfall auf dem Gelände der Firma Riemann Werkzeugbau in Georgsmarienhütte deutet einiges auf technisches und menschliches Versagen hin. Strafrechtlich relevante Tatbestände haben sich laut Polizei aber bisher nicht ergeben.

In dem Gewerbebetrieb an der Werner-von-Siemens-Straße waren Beschäftigte einer Fremdfirma damit beschäftigt, eine sogenannte Schienenlaufkatze an einem Kran unter dem Dach einer Werkhalle anzubringen. Zur Montage befanden sich zw