Warum in Georgsmarienhütte der Drahtesel bald Konjunktur haben könnte

Astrid Kämmer (Abteilung für Kultur und Stadtmarketing) und Bürgermeisterin Dagmar Bahlo fahren für das Stadtradeln schon mal Probe.

Stadt Georgsmarienhütte

Georgsmarienhütte. Strampeln für den Klimaschutz: Das ist das Motto für die Zeit vom 31. Mai 2021 bis 20. Juni 2021 in Georgsmarienhütte. Erstmals nimmt die Stadt bei der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ des Netzwerkes Klima-Bündnis teil.

In dem dreiwöchigen Aktionszeitraum haben Georgsmarienhütter die Gelegenheit, fleißig Kilometer zu sammeln, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Wer mitmache, schütze nicht nur aktiv das Klima und verbessere die eigene Fitness, so