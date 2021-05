Die baldige Öffnung ist in Sicht: Die Flötzinger Alm in Georgsmarienhütte-Oesede wird bald wieder flott gemacht.

Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte. Der Vatertag an Christi Himmelfahrt hat für Gastro-Betriebe, die schon den Außenbereich geöffnet hatten, auch gehalten, was er an Umsatz versprochen hat. Aber ansonsten war das Wochenende für die Wirte wegen der wechselhaften Wetterbedingungen eher durchwachsen. Ende Mai wird das Angebot aber vielfältiger.

Wer gedacht hatte, endlich wieder ein frisch Gezapftes im Biergarten trinken zu können, müsste nach mehr als einem halben Jahr Gastro-Lockdown sofort für Umsatz an den Außentischen sorgen, lag falsch. Auch die Temperaturen müssen mitspielen