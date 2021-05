Mann stürzt in die Tiefe: Tödlicher Arbeitsunfall in Georgsmarienhütte

Rettungskräfte und die Polizei sind am Montagvormittag nach einem Arbeitsunfall in einem Gewerbebetrieb in Oesede im Einsatz. Ein Mann ist dabei tödlich verletzt worden, ein anderer ist schwer verletzt.

Festim Beqiri/TV7News

Georgsmarienhütte. Bei Arbeiten in Georgsmarienhütte-Oesede hat sich am Montagvormittag in einem Gewerbebetrieb ein Metallteil gelöst. Das Teil hat einen Hubwagen getroffen, in dessen Korb sich zwei Arbeiter befanden. Ein Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

In einem Gewerbebetrieb an der Werner-von-Siemens-Straße in Oesede waren Beschäftigte einer Firma dabei, eine Metallkonstruktion unter dem Dach anzubringen, als sich das Unglück ereignete. Aus bislang ungeklärter Ursache habe sich gegen 11.