Vollsperrungen für Straßenarbeiten in Alt-Georgsmarienhütte

(Symbolfoto)

Michael Gründel

Georgsmarienhütte. In dieser und der kommenden Woche kommt es im Alt-Georgsmarienhütte an mehreren Stellen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Grund sind Straßenarbeiten.

So seien für die Erneuerung der Fahrbahndecken in den Straßen Untere Findelstätte und Haseldehnen jeweils Vollsperrungen erforderlich, teilte die Stadt mit.Zunächst ist ab dem heutigen Montag, 17. Mai 2021, die Straße Untere Findelstätte be