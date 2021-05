Diese Bäcker in Georgsmarienhütte öffnen an Pfingsten 2021

Auch an Pfingsten 2021 haben einige Bäckereien in Georgsmarienhütte geöffnet. (Symbolbild)

imago images/Martin Wagner

Georgsmarienhütte. Auf frische Brötchen muss bei einem gemütlichen Frühstück an Pfingsten 2021 nicht verzichtet werden. Denn einige Bäcker in Georgsmarienhütte öffnen auch am Sonntag, 23. Mai, und Montag, 24. Mai. Hier ist eine Übersicht der Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der Bäcker in Georgsmarienhütte am Sonntag, 23. Mai 2021BrinkhegeGlückaufstraße: 8 bis 11 UhrOeseder Straße 77: 7 bis 13 UhrOeseder Straße 112: geschlossenUlmenstraße: geschlossenBrink-GehrmeyerOeseder Straße: 7.30 bis 11 Uhr