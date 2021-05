Drohen wegen der Zweitimpfung Unterrichtsausfälle an Grundschulen in der Region Osnabrück?

Die Zweitimpfung der Beschäftigten von Grund- und Förderschulen könnte hier und da für leere Klassenzimmer sorgen. (Symbolfoto)

imago images/Political-Moments

Osnabrück. In der kommenden Woche erhalten viele Beschäftigte an Grund- und Förderschulen ihre zweite Impfdosis. Anders als bei der ersten Gabe hat der Landkreis Osnabrück den Schulen enge Zeitfenster für die Impfung gesetzt, um lange Schlangen an Impfzentren zu vermeiden. Die Schulen bereiten sich zum Teil darauf vor, dass Nebenwirkungen den Unterrichtsbetrieb beeinträchtigen könnten.

In der kommenden Woche werden viele Beschäftigte an den Grund- und Förderschulen des Landkreises Osnabrück die zweite Corona-Impfung erhalten. Die Erstimpfung hatte vor ein paar Wochen für Schlagzeilen gesorgt: Speziell am Impfzentrum