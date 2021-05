Ausstellung in der Villa Stahmer in Georgsmarienhütte

Ab dem 16. Mai zeigt das Museum Villa Stahmer in Georgsmarienhütte eine Ausstellung von Katrin Lazaruk, (Archivbild)

Petra Pieper

Georgsmarienhütte. Ab dem 16. Mai ist im Museum Villa Stahmer wieder eine Ausstellung zu sehen. Katrin Lazaruk setzt sich darin mit der fragilen Situation, die durch die Corona-Pandemie entstanden ist, auseinander und zeigt ihre persönliche Flucht in den Garten.

Katrin Lazaruk wurde 1987 in Brest in Weissrussland geboren und lebt und arbeitet heute in Osnabrück, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums. Hauptmaterial ihrer Arbeiten ist das Kassettenband, das schon lange nicht mehr in Gebrauch