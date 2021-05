In Georgsmarienhütte öffnen drei Lokale an Himmelfahrt die Biergärten

Ganz schnell reagierte Josef Krapp vom Kolpinghaus in Georgsmarienhütte und hat seine Terrasse schon am Montag geöffnet. Gegen 18 Uhr saßen dort allerdings keine Gäste. Krapp wundert dies nicht, es habe schließlich keine Ankündigung gegeben, dass geöffnet sei.

Michael Gründel

Georgsmarienhütte. Mehr als sechs Monate lang haben Gaststätten und Restaurants in der Region auf die Chance gewartet, trotz Corona wieder öffnen zu können. Jetzt ist sie endlich da! Seit Montag ist die Außen-Gastronomie wieder erlaubt. Doch der schnelle Startschuss erfolgt in GMHütte nur an einer Stelle.

Die letzten Tage haben einige GMHütter Wirte vor allem eins im Blick gehabt: die Wetterprognosen für die laufende Woche. Und da sind die Aussichten eher bescheiden. „Zum Muttertag zu öffnen und alles wieder hochzufahren, hätte sich angesich