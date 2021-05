Hund beißt 15-Jährigen in Georgsmarienhütte

Ein Hund hat einen 15-Jährigen in Georgsmarienhütte gebissen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

dpa/Friso Gentsch

Georgsmarienhütte. Ein Hund hat am Donnerstagabend einen 15-jährigen Jungen in Georgsmarienhütte in die Wade gebissen. Die Polizei sucht nach Zeugen und der Hundehalterin.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei war der Jugendliche gegen 18.25 Uhr zu Fuß in Alt-Georgsmarienhütte auf der Berliner Straße in Richtung Bachstraße unterwegs. In Höhe eines kleines Wäldchens traf er auf eine ihm unbekannte Frau, die