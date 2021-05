Unfall nahe Oesede: 37-jähriger E-Mountainbikefahrer schwer am Rücken verletzt

Rettungshubschrauber vom Typ Gelber Engel im Einsatz. (Symbolfoto)

ADAC

Georgsmarienhütte. Schwere Verletzungen an der Wirbelsäule hat ein 37-jähriger Mountainbiker erlitten, als er am Samstagmittag ohne Fremdeinwirkung in einem Waldstück nahe Georgsmarienhütte-Oesede stürzte.

Wie die Polizei mitteilt, war der 37-jährige Coesfelder gegen 13.40 Uhr in Begleitung eines gleichaltrigen Freundes mit seinem E-Mountainbike in einem Waldstück außerhalb der befestigten Wanderwege nahe der Straße Bardinghaushof unterwegs,