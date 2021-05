Nach Ärger in Georgsmarienhütte: Bäumer hat Verständnis für Vorgehen

Am Mittwoch waren vermeintlich Impfberechtigte am Zentrum in Georgsmarienhütte abgewiesen worden (Archivbild).

Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte. Unmut gab es am Mittwoch in beiden Impfzentren in Osnabrücker Land, als vermeintlich Impfberechtigte der Prio-Gruppe 3 ohne Spritze wieder nach Hause geschickt wurden. Der Glandorfer CDU-Landtagsabgeordnete Martin Bäumer hat Verständnis für das Vorgehen.

In einer Mitteilung seines Wahlkreisbüros wird Bäumer wie folgt zitiert: "Es macht wenig Sinn, aktuell von der Impf-Priorisierung abzuweichen", so der Landtagsabgeordnete. "Wer geimpft werden kann, freut sich dann zwar. Aber jeder ande