Nächste Woche wohl kein Ärger mehr in Impfzentren im Landkreis Osnabrück

Ab Montag an der Reihe: Ü60-Impfberechtigte der Priorität 3.

Jörn Martens

Georgsmarienhütte . Seit Ende April wurden Ü60-Impflinge, die einen Termin über das Impfportal oder die Hotline des Landes bekommen haben, in den Impfzentren in Georgsmarienhütte und Wallenhorst abgewiesen, da sie nach der Priorisierungsliste noch gar nicht an der Reihe waren. Das hat für viel Ärger gesorgt, soll aber ab Montag vorbei sein.

Bis zu 50 Impfberechtigte mussten zuletzt täglich wieder den Heimweg antreten, ohne den schützenden Piks erhalten zu haben. Der für die Abläufe im GMHütter Impfzentrum zuständige DRK-Kreisbereitschaftsleiter Jens Kasselmann: „Leider mu