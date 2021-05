Diese Bäcker in Georgsmarienhütte öffnen an Himmelfahrt 2021

Auch an Himmelfahrt, am Donnerstag, 13. Mai 2021, öffnen einige Bäckereien in Georgsmarienhütte, um ihren Kunden frische Brötchen anzubieten. (Symbolbild)

Gert Westdörp

Georgsmarienhütte. Auf frische Brötchen muss bei einem gemütlichen Frühstück am Donnerstag, 13. Mai 2021, nicht verzichtet werden. Denn einige Bäcker in Georgsmarienhütte öffnen auch an Himmelfahrt. Hier ist eine Übersicht der Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der Bäcker in Georgsmarienhütte am Donnerstag, 13. Mai 2021BrinkhegeOeseder Straße 77: geschlossenOeseder Straße 112: geschlossenUlmenstraße: geschlossenBrink-GehrmeyerOeseder Straße: geschlossenAm Markt: geschlossenEschweg: