Im Wald am Harderberg haben Wanderer einen Partyplatz gefunden.

Robert Schäfer

Georgsmarienhütte. Ein Haufen Müll, leere Bierflaschen und gut getarnte Aufbauten in einem Waldstück am Harderberg lassen auf wilde Partys schließen. Für Waldbesitzer ist das besonders in der Brut- und Setzzeit ein großes Ärgernis.

Das Bild, das sich am Wochenende am Harderberg bot, hatte so gar nichts von der allgemeinen Situation in der Region, die den 1. Mai meist ruhig, gesittet und den Coronaregeln entsprechend begangen hat. Leere Bierkästen, Müllberge, ein Plast