Die Feuerwehr war in Georgsmarienhütte im Einsatz. (Symbolbild)

David Ebener

Georgsmarienhütte. Am Donnerstagabend ist es in einer Wohnung an der Unteren Findelstätte in Georgsmarienhütte zu einem Brand gekommen. Eine elektrische Heizdecke im Schlafzimmer hatte das kleine Feuer verursacht.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Osnabrück hatte der Wohnungseigentümer gegen 23.30 Uhr die Flammen bemerkt und selbstständig löschen können. Er und ein Säugling wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und kamen mit leichten Verletzu