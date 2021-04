Am 16. Mai 2021 soll die neue Saison auf der Georgsmarienhütter Minigolfanlage starten. Darauf freuen sich (von links): Thomas Hamm (Projektleiter Schülergenossenschaft "Coole Schule"), Marcel Dierks (Schülergenossenschaft "Coole Schule"), Ralf Ingenpass (Pädagogischer Betreuer Schülergenossenschaft "Coole Schule") und Bürgermeisterin Dagmar Bahlo.

Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten

Georgsmarienhütte. Das Oberverwaltungsgerichts Lüneburg (OVG) hat entschieden, dass Minigolfanlagen in Niedersachsen wieder öffnen dürfen. So öffnet auch die Anlage am Südring in Georgsmarienhütte, die von der Schülergenossenschaft "Coole Schule" der Sophie-Scholl-Hauptschule betrieben wird.

Wie die Stadt Georgsmarienhütte mitteilt, soll die Anlage dementsprechend am 16. Mai wieder öffnen. "Wir freuen uns sehr und begrüßen die Entscheidung, dass Minigolfanlagen nun von der grundsätzlichen Schließung von Freizeitanlagen ausgenom