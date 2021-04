Autokino in Georgsmarienhütte startet später als geplant

Sechs von acht Autokinoabenden, wie hier die Komödie "Das perfekte Geheimnis" mit Elyas M'Barek, sind im Vorjahr bei der sechsten Auflage ausverkauft gewesen. Der GMHütter Stadtmarketingverein hofft für die jetzt von Pfingsten auf Ende Juni verschobenen Termine auf einen ähnlichen Erfolg.

Stadt GMHütte

Georgsmarienhütte . Das Autokino in Georgsmarienhütte wird nicht wie geplant Ende Mai stattfinden. Der Stadtmarketingverein verschiebt den Termin nach hinten.

Im vergangenen Sommer war das Autokino das Veranstaltungsformat, das auch in Coronazeiten problemlos durchgeführt werden konnte und wenigstens etwas Abwechslung in den Alltag gebracht hat. In GMHütte sorgte die sechste Open-Air-Kinosaison s