Auto gerät bei Unfall in GMHütte in Gegenverkehr und prallt gegen Laterne

Ein 84-Jähriger ist bei einem Unfall in GMHütte in den Gegenverkehr geraten und gegen eine Laterne geprallt.

Festim Beqiri/TV7News

Georgsmarienhütte. In Georgsmarienhütte hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet: Ein Autofahrer ist in den Gegenverkehr geraten und anschließend frontal gegen eine Laterne geprallt.

Ein 84-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Audi A2 auf der Malberger Straße Richtung Alt-GMHütte, als er laut Polizei ohne ersichtlichen Grund nach links in den Gegenverkehr geriet. Dabei stieß er leicht mit einem Mercedes zusamm