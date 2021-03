Voller Parkplatz vor dem Impfzentrum: Dieses Bild bietet sich derzeit häufiger am Georgsmarienhütter Impfstandort in den ehemaligen "Möbel Meyer"-Räumen.

Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte . Impfen, Impfen, Impfen: So lautet das Hauptrezept, um die Coronazahlen in den Griff zu bekommen. Die beiden Impfzentren des Landkreises in Georgsmarienhütte und Wallenhorst sind da zuletzt auf einem guten Kurs gewesen. Am Freitag vergangener Woche ist in der Hüttenstadt sogar die 1500-Marke geknackt worden. Auch an Ostern gibt es keine Impfpause.

„Das waren neue Spitzenzahlen“, freut sich Jens Kasselmann, der Ablauf-Koordinator im Impfzentrum am ehemaligen „Möbel Meyer“-Standort, über die mehr als 1500 Impflinge, die am Ende der vergangenen Woche den schützenden Piks in die Arme bek