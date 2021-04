Diese Bäcker in Georgsmarienhütte haben Ostermontag geöffnet

Frische Brötchen bieten auch in Georgsmarienhütte Bäckereien an Ostern 2021 an. (Symbolbild)

Gert Westdörp

Georgsmarienhütte. Auf frische Brötchen muss bei einem gemütlichen Frühstück an Ostern 2021 nicht verzichtet werden. Denn einige Bäcker in Georgsmarienhütte öffnen auch an Ostermontag. Hier ist eine Übersicht der Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der Bäcker in Georgsmarienhütte am OstermontagBrinkhegeOeseder Straße: geschlossenBrink-GehrmeyerOeseder Straße: geschlossenAm Markt: geschlossenEschweg: geschlossenWellendorfer Straße: geschlossenConny's Backstube Teuto