Ab dem 1. April müssen Hunde im Wald und in der freien Landschaft an die Leine, damit Wildtiere und ihre Nachkommen nicht gestört oder gefährdet werden.

Stadt Georgsmarienhütte

Georgsmarienhütte. Vom 1. April bis zum 15. Juli ist Brut- und Setzzeit: Damit die wildlebenden Tiere und ihr Nachwuchs nicht aufgeschreckt oder gefährdet werden, gilt in diesem Zeitraum eine Anleinpflicht. Die Stadt Georgsmarienhütte weist Hundebesitzer auf die Einhaltung dieser Pflicht hin.

"Hunde müssen in diesem Zeitraum im Wald sowie in der freien Landschaft an der Leine geführt werden", heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Freie Landschaften umfassen hierbei alle Grundstücke außerhalb der bebauten Ortslage. Ausgenom