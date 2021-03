Stopp für Astrazeneca trifft auch Impfzentrum in Georgsmarienhütte hart

Der Betrieb im Georgsmarienhütter Impfzentrum läuft, aber am Anfang der Woche mussten die Termine ausgesetzt werden, an denen der Astrazeneca-Wirkstoff verimpft werden sollte. Auch ursprünglich vorgesehene Zusatztermine bis April sind betroffen. (Archivfoto)

Jörn Martens

Georgsmarienhütte. Das Impftempo hatte gerade Fahrt aufgenommen und mit 955 Terminen am vergangenen Freitag auf den fünf Impfstraßen erstmals an einem Tag fast die 1000-er Marke geknackt, da folgte am Montag auch im Georgsmarienhütter Impfzentrum die Vollbremsung beim Astrazeneca-Vakzin: Rund 1000 Termine sind kurzfristig ausgesetzt worden. Wie geht es jetzt weiter?

Damit hatte DRK-Kreisbereitschaftsleiter Jens Kasselmann, der im Impfzentrum am ehemaligen "Möbel Meyer"-Standort die organisatorische Leitung hat, am Montag überhaupt nicht gerechnet: Gegen 15 Uhr kam die Nachricht aus dem Kreishaus, dass