Mit Abstand: Die Coronaregeln prägen diesmal den Arbeitskampf wie hier beim Warnstreik am Freitag im Stahlwerk Georgsmarienhütte GmbH.

Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte. Tarifrunde in schwierigen Coronazeiten: Mehr als 400 Beschäftigte des Stahlwerks haben sich Freitag am Warnstreik beteiligt und die Forderung der IG Metall nach vier Prozent Einkommenserhöhung sowie Verlängerung der Tarifverträge zu Altersteilzeit, Beschäftigungssicherung und Werkverträgen unterstützt. Worum es Montag bei der nächsten Verhandlungsrunde geht.

Nach den Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie, die es in der Region seit Anfang März in vier Betrieben gegeben hat, darunter auch bei Elster/Kromschröder in Lotte und dem Osnabrücker VW-Werk, hat die IG-Metall jetzt mit