Überraschung in Georgsmarienhütte: Dickes Haushaltsplus – aber dickes Ende droht

Premiere im Ratssitzungssaal: Erstmals wurde eine öffentliche Sitzung per Zoom-Konferenz der Ausschussmitglieder und Verwaltungsvertreter durchgeführt. Die Öffentlichkeit konnte den Verlauf auf der Großleinwand im Rathaus verfolgen.

Stadt GMHütte/Otten

Georgsmarienhütte. Dank der Corona-Hilfen von Bund und Land fällt in Georgsmarienhütte der Abschluss 2020 besser aus, als gedacht: Die Stadt weist ein Plus von 5 Millionen aus. Doch die Corona-Rechnung kommt erst noch.

Die Sitzung am Mittwochabend bot gleich in zweifacher Hinsicht etwas Besonderes: Es war der erste öffentliche Termin eines GMHütter Ratsgremiums, der wegen Corona online durchgeführt wurde. Die Fraktionsvertreter waren per Zoom-Konferenz zu