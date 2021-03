Drei Mädchen in Georgsmarienhütte angegriffen und beraubt – Polizei sucht Zeugen

Der Raub hat sich am Dienstagnachmittag an der Oeseder Straße in Georgsmarienhütte ereignet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Georgsmarienhütte. Die Osnabrücker Polizei berichtet über einen Raub, der sich am Dienstagnachmittag in Georgsmarienhütte ereignet hat. Drei Mädchen sollen in Oesede von einer Gruppe Teenagerinnen angegriffen worden sein. Dabei erbeuteten die Täterinnen unter anderem Schmuck, heißt es von den Ermittlern.

Die drei 13-Jährigen befanden sich am Dienstag zwischen 17.50 und 18 Uhr an der Oeseder Straße auf dem Weg von der Bushaltestelle Gildehaus zum Bahnhof, teilt eine Polizeisprecherin mit. Dabei seien sie von "acht bis zehn Täterinnen verfolg