"Dieselschaden" bei Möbel Wiemann in Georgsmarienhütte – Ist Öl in Düte gelangt?

Die Feuerwehr ergriff verschiedene Vorsichtsmaßnahmen – unter anderem errichtete sie vorübergehend eine Ölsperre.

Jörn Martens

Georgsmarienhütte. Am vergangenen Donnerstag hat es einen etwas umfangreicheren Einsatz auf dem Gelände der Möbelfabrik Wiemann in Georgsmarienhütte gegeben. Infolge eines Schadens am Kraftstofftank eines Kleintransporters bestand die Gefahr, dass Diesel in die Düte gelangte.

Wie der Landkreis auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, ist der Unteren Wasserbehörde am Donnerstagmittag vergangener Woche durch die Rettungsleitstelle gemeldet worden, dass es bei der Oeseder Möbel-Industrie einen Dieselschaden gegebe