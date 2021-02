Corona-Ausbruch bei Froneri lässt Zahlen in Georgsmarienhütte weiter steigen

Weitere Mitarbeiter der Osnabrücker Eisfabrik Froneri, die in umliegenden Kommunen wie Georgsmarienhütte wohnen, sind positiv auf Covid 19 getestet worden. Jetzt sind es insgesamt 19 Betroffene mit Wohnsitz in der Hüttenstadt. (Symbolfoto)

Michael Gründel/Symbolbild

Georgsmarienhütte . Die aktuelle Corona-Situation gibt in Georgsmarienhütte weiter Anlass zur Sorge: Nachdem bis Mittwoch die Zahl der Covid-19-Fälle innerhalb einer Woche von sechs auf 48 gestiegen war, sind am Donnerstag noch einmal zehn und am Freitag drei weitere Betroffene hinzugekommen. Darunter sind einige Mitarbeiter der Osnabrücker Eisfabrik Froneri.

Von den inzwischen insgesamt 61 GMHüttern, die sich mit dem Virus infiziert haben, entfallen 19, also ein knappes Drittel, auf Mitarbeiter der Osnabrücker Froneri-Eisfabrik. Mehr als 220 der insgesamt rund 850 Beschäftigten sind i