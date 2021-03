Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz in Tateinheit mit Beleidigung verurteilte das Gericht den Mann aus Georgsmarienhütte. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Georgsmarienhütte. Weil er nachts mit einer Schreckschusspistole vor einer Frau herumgefuchtelt hatte, fand sich ein 35-jähriger Georgsmarienhütter vor Gericht wieder.

Laut der Staatsanwaltschaft hatte sich der Angeklagte in der Nacht des 5. September vergangenen Jahres mit einer CO2-Druckluftpistole in der Hand auf die Straße in Georgsmarienhütte begeben, weil er sich durch die lautstarke Auseinandersetz