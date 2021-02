Rund 210 Mitarbeiter der Osnabrücker Eisfabrik Froneri sind bisher positiv getestet worden. Von den neuen "Covid 19"-Fällen sind auch 17 Kommunen im Landkreis betroffen, darunter 15 Mitarbeiter mit Wohnsitz in GMHütte.

dpa/Friso Gentsch

Georgsmarienhütte. Der Corona-Ausbruch in der Eisfabrik in Sutthausen, wo sich rund 210 Mitarbeiter infiziert haben, hat auch in GMHütte die Zahl der Infizierten weiter nach oben getrieben: Von den aktuell insgesamt 48 "Covid 19"-Fällen vor Ort entfallen 15 auf Froneri-Mitarbeiter mit Wohnsitz in der Hüttenstadt.

Zuletzt waren die Coronazahlen in der Hüttenstadt eigentlich stetig gesunken, nachdem es Ende November mit 87 „Covid 19“-Fällen einen Höchststand gegeben hatte. Doch seit einer Woche geht es wieder explosionsartig nach oben: Die Zahl l