Wird gerade bis Ende 2021 modernisiert: die Hauptstelle der Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf eG in Oesede. Für das vergangene Geschäftsjahr weisen die Zahlen "neue Spitzenwerte" aus.

VB GMH

Georgsmarienhütte/Hagen. Die andauernde Niedrigzinsphase stellt das traditionelle Geschäftsmodell der Banken weiter vor große Herausforderungen. Die Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf hat im Coronajahr 2020 das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich gesteigert. Die Zahlen und Hintergründe.

Es ist gerade knapp vier Monate her, da hat die Vertreterversammlung der Volksbank GHB eG für das Geschäftsjahr 2019 in der Sporthalle Niedermark in Hagen stattgefunden. Da konnten die beiden Vorstände Onno Onnen und Andreas Schwich erneut