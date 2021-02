Verpasste Impftermine werden in Georgsmarienhütte und Wallenhorst nachgeholt

Gut freigeräumt: der Eingang und der Parkplatzbereich am GMHütter Impfzentrum. Wer wegen der Schneelage einen Impftermin am Montag nicht wahrnehmen konnte, kann sowohl am Standort in GMHütte als auch dem Impfzentrum in Wallenhorst am Dienstag oder Mittwoch vorbeikommen.

DRK GMHütte

Georgsmarienhütte/Wallenhorst. Die Telefondrähte glühten am Montagmorgen in den Rathäusern der Region sowie in den Impfzentren aufgrund des Schnees, der häufiger den Autoeinsatz unmöglich machte. Es gab Anrufe von über 80-Jährigen, wie angesichts der Wetterlage aktuell mit den Impfterminen verfahren wird. Hier wurde für beide Impfzentren des Landkreises eine unkomplizierte Lösung gefunden.

Ein Hagener, der zum Ü80-Kreis zählt, die über die Landeshotline einen frühen Impftermin erhalten haben, meldete sich gleich gegen acht Uhr im Rathaus, ob die GMHütter Einrichtung denn wie vorgesehen geöffnet hat, oder sich etwas verschiebt