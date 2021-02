Verabschiedung corona-bedingt im kleinen Kreis: (von links) Petra Snöink (Pflegedienstleitung), Magdalene Klünger (vertritt die Mitarbeiter), Renate Frankenberg-Klostermann und Helmut Mairose (Geschäftsführer Caritas-Pflegezentrum Georgsmarienhütte). Nach 40 Jahren bei der Caritas geht Renate Frankenberg-Klostermann in den Ruhestand.

Michael Gründel

Georgsmarienhütte. Nach 40 Jahren verabschiedet sich die Pflegedienstleiterin Renate Frankenberg-Klostermann vom Caritas-Pflegezentrum in Georgsmarienhütte. Seit 1979 arbeitet sie in der Pflege und hat dabei einige Veränderungen mitgemacht. Nicht immer waren sie zum Besseren.

„Es war ruhiger“, erinnert sich die heute 61-Jährige an ihre Anfänge in der Pflege. Damals war die Leitstelle noch über der heutigen Eisdiele San Remo in der Oeseder Straße. Es gab weder Handys noch Firmenwagen. Ihre Termine bekam Frankenbe