Lenkräder ausgebaut: Serie von Autoaufbrüchen in Georgsmarienhütte

Wer hat Autoknacker dabei beobachtet, wie sie Fahrzeuge aufbrechen? Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Georgsmarienhütte. In den vergangenen Tagen hat es in Georgsmarienhütte mehrere Autoaufbrüche gegeben. In den meisten Fällen hatten es die Unbekannten auf Fahrzeuge der Marke BMW abgesehen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht zu Dienstag kam es laut Polizei zu zwei Autoaufbrüchen. An der Schmiedestraße stahlen Unbekannte aus einem BMW der 3er-Reihe das Lenkrad und das Infotainmentsystem. In der Lisztstraße hatten es der oder die Täter ebenfalls auf