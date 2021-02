Erste Abteilungen der Klinik am Kasinopark in Georgsmarienhütte umgezogen

Die Klinik am Kasinopark ist bald Geschichte.

Archiv/Jörn Martens

Georgsmarienhütte . In der Klinik am Kasinopark in Georgsmarienhütte ist der Umzug der Abteilungen Schmerztherapie und Akutentzug zum Klinikum in Osnabrück erfolgt. Ende März ist auch in der Geriatrie Schluss. Aber was kommt danach?

„Das hatte schon einen gewissen Déjà-vu-Effekt“, beschreibt Klinik-Mitarbeiterin Claudia Grade das Gefühl, das am Montag und Dienstag im Haus herrschte, als die Umzugswagen für die Abteilungen Schmerztherapie und Akutentzug vor der Tür stan