Die 88-jährige Ursula Nowak war die erste Seniorin, die im Impfzentrum Georgsmarienhütte gegen das Coronavirus geimpft wurde. Sie kam in Begleitung ihrer Schwiegertochter.

Jörn Martens

Osnabrück. Überall wird dazu aufgefordert, sich und andere in geschlossenen Räumen mit FFP2-Masken vor dem Coronavirus zu schützen. In Geschäften ist eine FFP2- oder OP-Maske inzwischen Vorschrift. Nur in den Impfzentren, in denen in diesen Wochen die Verwundbarsten der Pandemie aufeinandertreffen, sollen selbst genähte oder gekaufte Stoffmasken genügen. Das Land findet: Das reicht.

Masken gelten neben dem Abstandhalten als wichtigster Schutz vor einer Ansteckung mit Coronaviren. Deshalb haben Bund und Länder das Tragen von OP- oder FFP2-/KN95-Masken nicht nur für Fahrten in Bussen und Bahnen, sondern auch für Ges