Pflegepersonal beschwert sich: Tagespflege wird in Corona-Zeiten vernachlässigt

Pastor Rainer Kloppenburg (links) und Silke Böttjer (rechts) vom Haus Amare beklagen, dass sich ambulante Patienten in der Pflege wie Menschen zweiter Klasse fühlen.

Dominik Lapp

Georgsmarienhütte / Hagen / Hasbergen. In Zeiten der Corona-Pandemie sollen die Alten- und Pflegeheime besonders geschützt werden. Doch die Tagespflege wird dabei vernachlässigt – vor allem, was Tests und Impfungen betrifft. Was Betroffene berichten.

„Für Pflegeheime gibt es Konzepte, aber die Tagespflege fällt überall raus“, beklagt ein Beschäftigter aus einer Tagespflegeeinrichtung im Osnabrücker Südkreis. In der Tat ist es so, dass die Bewohnenden in Pflegeheimen und das Personal ebe