Wegen Beleidigung verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg eine GMHütterin, die die über ihr wohnende Familie samt dreijährigem Kind beschimpft hat.

Michael Schwager

Georgsmarienhütte/Bad Iburg. Weil sei die über ihr wohnende Familie durch die Wohnungsdecke mit Schimpfworten bedacht hatte, verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg eine 28-jährige Frau aus Georgsmarienhütte.

Was sich in den Morgenstunden des vergangenen 10. Mai zugetragen habe, sei lediglich „ein schmaler Ausschnitt eines breiten Geschehens“, erläuterte der Verteidiger der 28-Jährigen. Die Streitenden wohnen in übereinander liegenden Wohnungen