Ab Donnerstag kommender Woche soll die Impfterminvergabe für Ü80-Jährige starten, und das Land hat hierzu die Altersgruppe angeschrieben. Wie der Info-Brief auf den Weg gebracht worden ist, sorgt aber für Irritationen.

Osnabrück. Kritiker hatten es befürchtet: Bei der Briefaktion des Landes zur Impfterminvergabe gegen das Coronavirus ist es auch in der Region Osnabrück zu Pannen gekommen. Im Südkreis hat eine seit 26 Jahren tote Frau Post bekommen.

In der Südkreiskommune ist ein solches Schreiben zum Beispiel an eine in den 1990er-Jahren verstorbene Frau adressiert gewesen, die damals Mitte 50 war. Eine der Fragen, die jetzt die Verantwortlichen in den Rathäusern beschäftigt: Sind in