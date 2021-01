Der Flyer, der am vergangenen Wochenende in einigen Stadtteilen an Haushalte verteilt worden ist.

Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte . Am vergangenen Wochenende sind in Oesede, Harderberg oder Kloster Oesede in einzelnen Siedlungsgebieten Flyer von Impfgegnern in den Briefkästen gelandet. Eine Klosteranerin: „Ich hab mich gewundert, dass so gegen das Impfen mobil gemacht wird.“ Warum der Landkreis warnt, den Inhalt ernst zu nehmen, und empfiehlt, den „Humbug sofort im Altpapier zu entsorgen“.

Ein Teddy, eine Impfspritze und die Überschrift: Retter-Impfung? – der Flyer der Kooperation „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.“ in Passau gibt sich auf den ersten Blick seriös. Es werden die Fragen