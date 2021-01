Der Dachdeckerbetrieb von Wolfgang Lampkemeyer in Georgsmarienhütte heißt genauso, wie die Firma aus Lengerich, dessen Geschäftsführer mit Aussagen zur Corona-Impfung für Wirbel gesorgt hatte. Jetzt hat Lampkemeyer eine Klarstellung verfasst.

Michael Gründel

Georgsmarienhütte. Der eine Dachdecker empört mit Äußerungen zu Corona-Impfungen für seine Mitarbeiter, der andere hat einen Dachdeckerbetrieb in Georgsmarienhütte – zwei Betriebe, ein Name und jede Menge Probleme: Was Dachdecker Mentrup in Georgsmarienhütte die vergangenen Tage erlebt hat und wieso er eine Klarstellungsanzeige schaltet.

"Wir sind Dachdecker Mentrup aus Georgsmarienhütte", schreibt der Geschäftsführer der Firma, Wolfgang Lampkemeyer, in einer Klarstellung. Und weiter: "Wir haben keinerlei Verbindung zu der gleichnamigen Firma aus Lengerich." Diesen Text hat