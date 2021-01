Die drei Mitglieder der GfG-Ratsfraktion, die jetzt auch den Vorstand der Wählergemeinschaft bilden: (von links) Kassenwart Rainer Büter, Vorsitzender Christoph Gröne und der 2. Vorsitzende Marius Kleinheider.

Archiv/Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte. Seit September 2020 besteht die Ratsfraktion „Gemeinsam für Georgsmarienhütte“ (GfG), deren Vertreter Marius Kleinheider, Rainer Büter und Christoph Gröne sich nach der Sommerpause von der CDU abgespalten haben. Jetzt ist eine GfG-Wählergemeinschaft gegründet worden, um bei der Kommunalwahl im September anzutreten.

Ursprünglich sollte der Verein zur Wählergemeinschaft bereits Ende November in einer ordentlichen Versammlung gegründet werden. Doch das hat die aktuelle Corona-Situation leider nicht zugelassen. Daher ist in der vergangenen Woche per Vide